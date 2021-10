Ancelotti abre a porta aos insatisfeitos: «Quem quiser sair, sai»

Carlo Ancelotti foi esta sexta-feira questionado sobre se deixaria sair jogadores que não estejam a ser muito utilizados (caso estes lhe pedissem), como é o caso de Eden Hazard, e a resposta do treinador do Real Madrid não deixou de ser curiosa.





"Nunca na minha carreira como treinador forcei nenhum jogador a ficar. Na minha opinião, não há dúvidas relativamente a isso. Se um jogador quiser sair, então sai", explicou, abrindo assim a porta a quem não esteja satisfeito.Os merengues vistam amanhã o Elche, depois do empate, sem golos, da última quarta-feira diante do Osasuna. "Preparámos o jogo sabendo que o aspeto físico não é determinante, apenas com a ideia e o compromisso de jogar bem. Queremos fazer as coisas bem, tanto do ponto de vista técnico como estratégico", avisou o treinador italiano.Ancelotti foi também questionado sobre Xavi, que pode vir a ser o treinador do Barcelona, mas não se alongou sobre o tema. "Desejo o melhor ao Xavi como treinador."