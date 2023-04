Ancelotti afasta saída para o Brasil: «Palavras, leva-as o vento»

O futuro de Carlo Ancelotti tem sido relacionado à seleção brasileira desde a saída de Tite do comando técnico da canarinha em janeiro. O treinador do Real Madrid continua, ainda assim, a afastar essa hipótese e disso mesmo voltou a dar conta esta segunda-feira."O futuro? Há um bonito ditado que se adequa neste caso: palavras, leva-as o vento. E é isso mesmo, tenho contrato até 30 de junho de 2024 e gostaria de respeitá-lo", começou por dizer o técnico merengue à emissora italiana 'Rai Radio 1'.Ancelotti abordou ainda o próximo encontro do Real Madrid frente ao Chelsea, jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Champions (quarta-feira, às 20 horas): "Acreditamos que podemos vencer, sabendo que cada jogo é um obstáculo difícil e imprevisível. A Liga dos Campeões é assim. Todas as oito equipas querem chegar à final em Istambul"."A minha conversa com Maldini [sobre o Milan-Nápoles]? Acima de tudo um desejo do Milan [vencer], de quem sou adepto. Na verdade, o Milan-Nápoles vai ser um jogo muito equilibrado e muito incerto", remata o antigo treinador da equipa rossoneri.