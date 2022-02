Ancelotti ainda não 'digeriu' a derrota do Real Madrid com o PSG: «O Mbappé fez-nos muito mal»

O Real Madrid perdeu o encontro com da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com o PSG, e o jogo em Paris ainda é tema na véspera do encontro dos merengues com o Alavés, para o campeonato. Carlo Ancelotti, o treinador dos blancos, reconhece que a equipa não esteve ao seu melhor nível."Há críticas que são justificadas porque estivemos mal, o primeiro crítico sou eu e assumo a responsabilidade. Há que entender e aprender, algumas são justas, mas outras são parvoíces", explicou o técnico italiano.Ancelotti diz que falou com as pessoas do clube. "Falei com o presidente, todos estão tristes, como nós. A imagem não foi boa. O resultado é o de menos, porque pode ser mudado, mas na realidade o pior foi a imagem que deixámos."O técnico foi questionado sobre Mbappé, o autor do golo do PSG. "Fez-nos muito mal, mas agora temos três semanas para preparar o jogo contra ele", afinçou.E sobre o mega contrato que os franceses oferecem ao avançado, para o convencer a não assinar pelo Real Madrid no verão? "Cada um pensa o que quiser. A mim pagam-me muito e sou um privilegiado, mas o que gosto é o que faço e não o dinheiro que ganho."