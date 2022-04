Ancelotti antes da receção ao Chelsea: «Estou muito feliz por ser dependente de Benzema»

O Real Madrid recebe amanhã o Chelsea, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com uma vantagem de dois golos (3-1). Carlo Ancelotti espera dificuldades por parte dos blues, mesmo que Thomas Tuchel, o treinador da equipa inglesa, tenha dito que será muito difícil dar a volta à eliminatória em Espanha."Não sei, cada um tem a sua opinião, o Chelsea vem aqui para lutar e para passar. Sabem bem que é difícil, mas vão tentar, esse é o espírito do futebol e dos clubes grandes que nunca se rendem", explicou esta segunda-feira o técnico dos merengues.O italiano foi questionado sobre a possibilidade de o Real Madrid ganhar esta edição da prova milionária. "Não nos falta nada, ninguém pode, no entanto, dizê-lo porque a Champions é uma competição complicada; chegar à final é muito difícil. Pode-se competir, mas nem toda a gente pode lá chegar. Disse no início da temporada, porque conheço bem a equipa: a qualidade que precisamos está aqui. Não apenas do ponto de vista físico ou tático, mas também de personalidade. Esta equipa pode competir."O técnico aceita a ideia de que há na equipa uma dependência de Benzema, o avançado que marcou os três golos em StamfordBridge. "A temporada diz-nos que temos dois avançados que se destacaram muito, o Vinícius e o Benzema. No passado tivemos o Cristiano, o Bale... Dizer que temos dependência de Benzema é verdade, não é preciso esconder isso. Estou muito feliz por ser dependente de Benzema."