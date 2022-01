Ancelotti após a derrota do Real Madrid: «Ficámos mais um dia de férias»

O líder Real Madrid averbou este domingo a segunda derrota na Liga espanhola, ao perder por 1-0 na visita ao reduto do Getafe, e, encontro da 19.ª jornada, e pode ver o perseguidor Sevilha encurtar distâncias. No Coliseu Alfonso Perez, situado nos arredores de Madrid, o avançado turco Enes Unal anotou o único tento da partida, logo à passagem do minuto nove, beneficiando da passividade do brasileiro Éder Militão, antigo jogador do FC Porto."Acredito que não há muito para dizer sobre este jogo, ficámos de férias mais um dia. Não parecia a equipa que acabou o ano. Menos concentração e compromiso. O empate era justo, não merecíamos perder. A equipa parecia que estava de férias", referiu no final Carlo Ancelotti.

O primeiro e último desaire da equipa comandada pelo italiano Carlo Ancelotti na presente edição da La Liga remontava a 3 de outubro de 2021, quando saiu sem pontos do campo do Espanyol (2-1), sendo que o Real viu hoje chegar ao fim uma série de 15 jogos sem perder para todas as competições oficiais.

Com esta segunda derrota na prova, os 'merengues' prosseguem na liderança, com 46 pontos, contra os 38 do Sevilha, segundo colocado, e 33 do Bétis, terceiro, ambos com menos dois jogos.

Já o emblema 'azulone', que hoje contou com o português Florentino Luís na segunda parte (entrou aos 74 minutos), subiu, provisoriamente, ao 16.º posto, com 18, mais três do que Elche e Alavés, que procuram sair da zona de despromoção.