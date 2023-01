Ancelotti após nulo frente à Real Sociedad: «É um empate que me deixa satisfeito...»

Apesar de o Real Madrid ter empatado sem golos na receção à Real Sociedad, Carlo Ancelotti mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa, num jogo onde disse ter sido difícil fazer substituições já que "ninguém merecia sair do campo"."Jogámos muito bem, merecíamos ganhar. A equipa está a melhorar e a crescer. Estivemos muito bem com e sem bola. Foi um jogo completo, mas faltou-nos marcar, estivemos perto. É um empate que me deixa satisfeito, porque a equipa jogou muito bem", começou por referir o treinador do Real Madrid, no final do encontro."Asensio ocupou o lugar de Valverde por dentro, Rodrygo um pouco pela lateral e por dentro, joga muito bem nessa posição. Foi difícil fazer as substituições, porque ninguém merecia sair do campo. Vi uma equipa bem montada dentro do campo, não queria mudar a dinâmica. Se não marcas... mas fico satisfeito", acrescentou o técnico, que gostou ainda do facto de a equipa ter tido "alta intensidade até ao fim".Quanto ao facto de o Real Madrid ver a liderança do Barcelona mais longe, Ancelotti reagiu assim: "Cinco pontos atrás, temos que correr."