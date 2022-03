Ancelotti assume "culpa" e confessa: «Estivemos irreconhecíveis, saiu tudo mal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 4-0 final não deixa margem para dúvidas e na hora de analisar a partida Carlo Ancelotti não teve meias medidas. Assumiu a sua culpa pela derrota do Real Madrid diante do Barcelona e falou numa noite na qual os merengues estiveram irreconhecíveis."Quando eles se adiantam no marcador perdemos o controlo. Não era a nossa noite e lamentamos pelos adeptos. Temos de descansar e voltar dentro de duas semanas. A culpa é minha. É duro porque é um clássico. Perdemos a batalha, mas não temos de fazer um drama. Estivemos irreconhecíveis, saiu tudo mal", assumiu.