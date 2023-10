Ancelotti atira-se ao árbitro do Sevilha-Real Madrid: "Se eu disser o que penso..."

O Real Madrid empatou () em casa do Sevilha e cedeu terreno no topo da Liga espanhola, existindo mesmo a possibilidade de ser apanhado pelo Girona, que passa a contabilizar os mesmos 25 pontos dos merengues se vencer amanhã o Almeria. Ora, no final do encontro, Carlo Ancelotti insurgiu-se contra a equipa de arbitragem com recurso à ironia... mas ainda demorou a ir direito ao assunto.Em plena conferência de imprensa, o técnico dos merengues foi convidado a avaliar o trabalho da equipa de arbitragem chefiada Ricardo de Burgos Bengoetxea e respondeu assim: "Foi um jogo equilibrado, competitivo, com muita intensidade. Jogámos melhor no primeiro tempo do que no segundo, porque entrámos bem, mas não aproveitámos as oportunidades e o Sevilla acordou. O resultado é justo. Acho que o árbitro fez um bom jogo, acertou em tudo. Fez uma partida de alto nível", começou por dizer, sendo depois questionado por um dos jornalistas se estava a ser irónino: "Não, não. Estou a falar a sério. No final perguntei-lhe porque levei amarelo, mas não houve nada de especial."A fechar a conferência, Carlo Ancelotti foi novamente interrogado se havia usado a ironia em alguma resposta e o técnico… acabou por admitir. "É o único caminho possível. Se eu disser o que penso apanho muitos jogos de castigo. Gosto muito de estar no banco de suplentes do Real Madrid. Portanto, para evitar suspensões, não digo o que penso."