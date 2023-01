Ancelotti: «Bellingham? Demonstrou ser um grande médio no Mundial, como Enzo, Pedri, Gavi...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlo Ancelotti foi convidado a comentar os rumores sobre a possível transferência de Jude Bellingham, jovem craque inglês do Borussia Dortmund, que tem sido apontado a vários colossos europeus, como, por exemplo, o Real Madrid. Ao falar sobre o médio, o treinador dos merengues acabou por dar exemplos de outros jogadores que brilharam no Mundial na mesma posição."Bellingham demonstrou no Mundial ser um grande médio, assim como outros. Há muitos jovens, Enzo Fernández, Pedri, Gavi... Há muitos jovens médios que estão a surgir e o Bellingham é um deles, mas eu fico-me pelos meus, que são muito bons: Tchouameni, Camavinga, Valverde... Temos um grande número de jovens aqui", atirou o técnico, em declarações na conferência de imprensa desta sexta-feira.