Ancelotti: «Casemiro quer abraçar um novo desafio, temos de respeitar decisão dele»

Casemiro está de saída do Real Madrid para reforçar o Manchester United, após 10 temporadas no clube merengue (e um empréstimo pelo meio ao FC Porto em 2014/15), confirmou esta sexta-feira Carlo Ancelotti."Falámos esta manhã. Ele disse que quer experimentar um novo desafio, uma nova oportunidade. Eu e o clube entendemos. Temos de respeitar esse desejo. Neste momento há negociações a decorrer, nada é oficial e ele ainda é jogador do Real Madrid. A vontade dele é de sair e se chegar a acordo temos alternativas para o substituir", disse o treinador do Real Madrid.E prosseguiu: "Durante todo o tempo em que esteve no Real, ajudou-nos muito. Neste momento não há volta a dar, temos de lhe desejar o melhor. Agora é difícil falar porque não se sabe o que vai acontecer, se fica ou não. O agradecimento a ele é grande."Com as negociações a decorrerem, o treinador italiano confirmou que o jogador vai em princípio ficar de fora do embate com o Celta de Vigo.Questionado acerca das alternativas que tem para render Casemiro, o técnico 'blanco' não se mostrou preocupado."Dentro do plantel temos muitos jogadores bons para aquela posição, o Tchaoméni, o Toni Kroos também pode jogar nesse lugar, o Camavinga que já cá está desde o ano passado. Substituir um jogador com as características do Casemiro é algo não vai acontecer, mas temos vários com outras características".Sobre a reação dos companheiros de equipa face à saída do brasileiro, o treinador transalpino explicou."Eles veem esta decisão com grande respeito, se ele tem vontade de abraçar um novo desafio, temos de compreender e aceitar. Claro que quando estás muito tempo com uma pessoa tão amável, séria e profissional, naturalmente que não ficas de contente de a ver sair mas dito isto prevalece o respeito perante a decisão dele", finalizou.