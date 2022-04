Ancelotti continua a dar positivo à covid-19 e não viaja hoje com o Real Madrid para Londres

Carlo Ancelotti não vai viajar esta terça-feira com a equipa do Real Madrid para Londres, uma vez que o treinador italiano continua a dar positivo no teste à covid-19.No entanto, ainda pode juntar-se à equipa amanhã - dia em que os merengues medem forças com o Chelsea na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões - se der negativo entretanto.Recorde-se que Ancelotti não esteve no banco do Real Madrid este fim de semana na vitória em casa, diante do Alavés, por