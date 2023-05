Ancelotti continua no Real e já prepara a nova época

Em Carlo Ancelotti não se toca! Apesar do assédio do Brasil e do falhanço na Champions, o técnico italiano cumprirá na íntegra o contrato com o Real Madrid [expira a 30 de junho de 2024], já tendo ontem realizado uma reunião de trabalho com Florentino Pérez, presidente dos merengues, para planificar a próxima temporada.

A ‘Marca’ adianta pormenores em relação ao figurino do Real Madrid em 2023/24. Não haverá uma revolução, mantendo o plantel boa parte dos seus elementos. Quantos reforços? Três ou quatro, sendo um deles Bellingham, médio do Borussia Dormund. Florentino Pérez quer ainda assegurar um avançado que ‘puxe’ por Benzema, o qual irá manter o estatuto no grupo, tal como Kroos e Modric, mas começará paulatinamente a perder minutos de jogo. É a lei da vida!

A transição etária irá acelerar. O Real Madrid exigirá que os jovens assumam cada vez mais preponderância na equipa, encontrando-se neste lote Fede Valverde, Camavinga e Tchouaméni. Fundamental continuará a ser o papel de Éder Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior.