Ancelotti dá troco ao Barcelona: «Toda a gente sabe o que se passou em Espanha nos últimos 23 anos»

Foi com a frontalidade do costume que Carlo Ancelotti reagiu às declarações de Joan Laporta e Xavi sobre a polémica vitória do Real Madrid frente ao Almería. Presidente e treinador do Barcelona sugeriram que a liga estava "adulterada" a favor dos blancos e o italiano respondeu com o caso Negreira.

"Toda a gente sabe o que se passou em Espanha nos últimos 23 anos, é esse o problema. O Ministério Público (MP) e a polícia estão a trabalhar, temos de esperar", atirou o técnico merengue. Referência pouco subtil à acusação que o Barcelona enfrenta pelos pagamentos ao ex-vice do do Comité Técnico de árbitros Enríquez Negreira. Já sobre as críticas que Paulo Futre lhe dirigiu, Ancelotti preferiu não comentar: "Conheço-o, mas nunca falei com ele. Não vou responder." O Real visita esta tarde o Las Palmas sem Bellingham, suspenso por acumulação de amarelos.

Xavi não se apega ao lugar

A digerir a derrota em Bilbau para a Taça, Xavi deixou de lado a guerra com o rival e voltou a falar do futuro. "Estou há muitos anos no Barcelona, para o bem e para a desgraça. Tenho a confiança da direção, mas há de chegar a minha vez de sair. Ainda vão ter saudades", referiu, confirmando que João Cancelo está recuperado e apto para defrontar hoje o Villarreal.