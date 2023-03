Ancelotti diz que derrota com o Barcelona "dói": «Não fizeram nada para marcar»

Apesar da derrota na receção ao Barcelona, Carlo Ancelotti gostou da exibição do Real Madrid e apelou a que a mesma se repita no jogo da 2.ª mão das 'meias' da Taça do Rei, a 5 de abril."Foi um bom jogo, intenso. Pressionámos alto, mas falhámos no último terço, a defesa deles estava muito fechada e obrigou-nos a apostar em cruzamentos, onde eles são muito contundentes. Fizemos o jogo que queríamos e dá confiança para a 2.ª mão. Temos de repetir isto em Barcelona. Não permitimos que o Barcelona jogasse como queria e isso é bom", afirmou o técnico dos merengues, após um encontro, onde diz que um erro individual, um contra-ataque e um ressalto fizeram a diferença.Ancelotti disse ainda que "a derrota dói" e não acredita que a equipa de Xavi "volte a repetir uma exibição defensiva como esta em Camp Nou".Questionado sobre se o Barcelona foi um justo vencedor, o treinador do Real Madrid foi taxativo. "Não, é bastante óbvio. Quase não houve ocasiões [de golo]. Penso que foi um dos nossos melhores jogos defensivamente esta época", salientou, acrescentando ainda que os catalães "não fizeram nada para marcar".