Ancelotti e a luta pelo título espanhol: «Se já estava difícil antes deste jogo...»

Após o empate (1-1) no dérbi de Madrid, Carlo Ancelotti recusou atirar a toalha ao chão no que à revalidação do título espanhol diz respeito, mas reconheceu que a missão dos merengues se complicou."Já estava muito difícil antes deste jogo, agora ainda mais. Vamos lutar até ao final, é o que posso dizer", começou por referir o treinador do Real Madrid na 'flash-interview'."Faltou-nos um pouco de frescura. Mas mais do que física, mental. Após o 0-1, demorámos 10 minutos a recompor-nos. Na primeira parte faltou intensidade e na segunda, marcámos no final, mas não aproveitámos na totalidade a superioridade númerica", acrescentou, tendo ainda negado ter feito substituições a pensar no clássico de quinta-feira com o Barcelona."Não. Fiz substituições para dar mais energia, nada mais. Pensei apenas em hoje", garantiu.Ancelotti deixou ainda elogios a Álvaro Rodríguez, jovem avançado que se estreou a marcar pela equipa principal do Real Madrid. "Foi muito importante para ele. Um jovem com grande ilusão de jogar no Real Madrid. Foi uma noite especial na sua vida", afirmou o técnico italiano que - na conferência de imprensa que se seguiu - assegurou que o jogador, de 18 anos, "vai estar na equipa principal, porque tem qualidade como poucos, é potente, move bem a bola e é formidável de cabeça".