Ancelotti e a 'selva' do El Clásico: «Temos de ver o Barcelona como um leão e não como um gato»

Em Espanha, todos os olhos estão postos este fim-de-semana no grande clássico entre Barcelona e Real Madrid (domingo, às 20 horas, em Camp Nou) e Carlo Ancelotti sabe bem o adversário que vai ter pela frente: o líder da La Liga que leva 9 pontos de vantagem."Temos de ver o Barça como um leão, não como um gato. Se o virmos como um gato, parece que vamos para uma festa. Mas não, vamos jogar contra uma grande equipa e é um jogo importante. Neste encontros há sempre medo, claro, mas é normal. Medo, nervos... Para mim, as duas horas antes são as piores", afirmou o treinador dos merengues este sábado em conferência de imprensa.Assunto continua também a ser os rumores que o ligam à seleção do Brasil, mas Ancelotti vê-se no Santiago Bernabéu... para sempre. "Ficava neste clube para o resto da minha vida. É impossível, mas gostaria. É uma decisão do clube [de sair ou não] que será tomada no final da época. O meu pensamento é que quero continuar e espero que seja esse o caso. Se eles me quiserem durante três meses, vou gostar; se forem três anos, também. Ficarei grato para o resto da minha vida", sublinhou