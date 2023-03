Ancelotti e Benzema contestados

Carlo Ancelotti e Benzema foram os principais visados pelos adeptos, após a derrota (1-2) do Real Madrid frente ao Barcelona que praticamente sentencia as contas do título. Os catalães lideram com 12 pontos de vantagem a 12 jornadas do fim e estão cada vez mais perto de vencer a liga.

O técnico italiano joga o futuro nos merengues em breve. Com o título a adivinhar-se uma tarefa hercúlea, Ancelotti tem na Taça e na Liga dos Campeões a oportunidade de se agarrar ao cargo. Os blancos perderam (0-1) em casa nas meias-finais frente ao Barça e procuram a reviravolta em Camp Nou a 5 de abril. Na Liga dos Campeões, o Chelsea é o adversário que se segue. Associado à seleção do Brasil, Ancelotti tem o futuro incerto no Real Madrid.

Já Benzema passou ao lado do jogo com os catalães - o ‘As’ deu-lhe mesmo nota zero. “Invisível, mais uma vez. Nada de nada”, escreveu o jornal. Fustigado pelas lesões, o francês não está a apresentar o rendimento esperado para um Bola de Ouro: tem 19 golos em 29 jogos. A exibição pobre em Camp Nou voltou a trazer à ribalta a importância de o Real contratar um ‘9’. Haaland e Mbappé são os nomes falados.