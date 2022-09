Ancelotti e o contrato de Mbappé com o PSG: «Baixo os braços»

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, foi questionado sobre o novo detalhe do contrato de Mbappé com o PSG revelado esta terça-feira pelo 'L'Équipe'."Baixo os braços a essa pergunta [risos]. Estou a falar a sério. […] Estamos muito entusiasmados com o que Vinícius e Rodrygo estão a fazer. Não estamos a pensar noutros jogadores", referiu.De acordo com o jornal francês, o último ano de contrato, válido até 2025, é de opção e só pode ser acionado com o consentimento do avançado.