Ancelotti e o jogo em que "saiu tudo bem": «Tornar o Real campeão do Mundo era o que tínhamos de fazer»

Ainda no relvado do Moulay Abdallah, em Rabat, onde acabara de comandar o Real Madrid na conquista do quinto [atual formato] Mundial de Clubes , Carlo Ancelotti deu conta da sua satisfação."Sou o técnico com mais conquistas da história do Real Madrid? É uma boa sensação. Estamos muito felizes. Tornar o Real campeão do Mundo era o que tínhamos de fazer. Fizemos um bom jogo, com muita qualidade, saiu tudo bem. Os avançados estiveram todos bem. Benzema, Vinícius e Valverde marcaram e ajudaram-se mutuamente", afirmou.