Ancelotti e o sorteio da Champions: «Foi lamentável»

Carlo Ancelotti comentou este sábado, na antevisão ao duelo com o Cádiz, o sucedido no início da semana com o sorteio da Liga dos Campeões, que foi repetido devido a um erro técnico. Os merengues foram uma das equipas afetadas, já que depois de numa primeira instância terem calhado com o Benfica, acabaram por ficar emparelhados com o Paris SG."Foi lamentável. Mas vamos jogar uma eliminatória difícil, diante de uma das melhores equipas da Europa. Vai ser jogo exigente, mas muito entusiasmante e interessante", declarou o italiano.