Ancelotti e os convites da Arábia a Modric e Benzema: «As lendas do Real Madrid têm de acabar no Real Madrid»

Carlo Ancelotti comentou esta quarta-feira o interesse de clubes árabes em Karim Benzema e Luka Modric e não escondeu o que pensa do assunto."Não acredito que venham ao meu escritório porque não precisam dos meus conselhos. As lendas do Real Madrid têm de acabar no Real Madrid", atirou o treinador italiano na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Valencia.O técnico explicou também por que motivo os merengues não foram ao mercado em janeiro: "Não precisámos. Se fazes uma boa planificação, não precisas de ir ao mercado. Pensámos que não era preciso irmos ao mercado porque o plantel está bem."