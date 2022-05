Ancelotti: «É provável que me retire, mas se o Real Madrid me quiser mais 10 anos...»

Carlo Ancelotti colocou no ar a possibilidade de se retirar do futebol depois da passagem bem sucedida pelo Real Madrid que, até ao momento, conta com o título da LaLiga e a possibilidade de conquistar a Liga dos Campeões."Depois desta etapa no Real Madrid é provável que me retire. Mas se eles quiserem que eu cá esteja mais 10 anos, cá estarei", começou por dizer em entrevista à 'Prime Video', antes de abordar os seus planos para um futuro... fora dos relvados."Gostaria de estar com os meus netos, de férias com a minha mulher. Há tantas coisas para fazer e que já tive de deixar de lado. Ir a muitos sítios onde nunca fui. Nunca fui à Austrália, ao Rio de Janeiro... quero visitar a minha irmã mais vezes. Infelizmente não consigo fazer tudo agora, mas no dia em que me retirar terei tudo isto para fazer".Questionado sobre a possibilidade de comandar uma seleção como o Canadá, o italiano... aprovou a ideia. "Porque não? Gostaria muito! O Canadá tem estado muito bem".O técnico dos merengues deixou também muitos elogios a Benzema, peça fulcral na boa temporada do Real Madrid. "O Karim não precisa de ninguém a treiná-lo ou a orientá-lo. Só precisa de alguem que o utilize. Atualmente é um dos jogadores mais famosos do mundo e é muito humilde. Vai ganhar a Bola de Ouro", rematou.