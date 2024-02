Ancelotti: «Estamos numa boa fase, muito motivados. Temos que mostrar a nossa melhor cara»

O Real Madrid chega super moralizado a Leipzig após ter goleado (4-0) o Girona e dado um passo de gigante em direção à conquista da La Liga. A Champions é a sua prova predileta e, também aí, vai lançado, somando por vitórias os seis jogos realizados em 2023/24.

"Estamos numa boa fase, muito motivados. Temos que mostrar a nossa melhor cara", advoga Carlo Ancelotti, treinador do Real. Marco Rose, técnico do Leipzig, não se encolhe. "Nada tememos! Belingham [médio do Real] fica de fora por lesão? Só acredito nisso quando não o vir amanhã no estádio."

Autocarro sofre acidente

O autocarro que transportou a comitiva do Real Madrid de Erfurt até Leipzig sofreu um pequeno acidente durante o percurso, tendo todos os integrantes da comitiva saído ilesos. Um fã que seguia noutra viatura quis gravar o momento, despistou-se e colidiu com o autocarro. "Nem nos apercebemos da situação", contou um elemento da comitiva merengue.