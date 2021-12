Ancelotti: «Este Real Madrid é uma equipa, não apenas jogadores de grande qualidade»

O Real Madrid bateu este domingo o rival da capital, o Atlético, por 2-0 , e parece estar num bom caminho para conquistar o campeonato no final da época. Volvidas quase 17 jornadas da La Liga, os merengues estão seguros na primeira posição, com 42 pontos. Em declarações após a partida, Carlo Ancelotti, que retornou ao clube esta época, recusou falar em contas fechadas, mas assumiu o papel de favorito na liga, além de abordar a importante vitória no dérbi."Estou muito contente. Era um rival forte e jogámos bem, com a calma e confiança que temos no momento. Com solidez atrás e eficácia na frente, mesmo que com poucas oportunidades", começou por dizer o treinador que conquistou a Champions League no clube em 2013/14.Questionado se o Real vive um "efeito Ancelotti", italiano de 62 anos recusou os méritos e deu as glórias aos jogadores. "Tenho uma equipa que sabe o que fazer dentro do campo. Têm um ótimo jogo e um grande compromisso. Este Real Madrid é uma equipa, não apenas jogadores de grande qualidade. Vimos isto na primeira primeira parte. Uma equipa quando tem qualidade individual e força coletiva ganha as partidas", resumiu.Para Ancelotti, entre os muitos destaques do plantel, um brilhou mais forte na vitória frente ao Atlético Madrid: Modric. "Dei-lhes os parabéns pela partida. Fez um jogo incrível. Não sei o que dizer mais. É extraordinário", exclamou o treinador."Pode dizer-se que somos favoritos. Estamos focados nas próximas partidas pois um golpe pode custar caro. A única forma de ficar o mais próximo possível da vitória é seguirmos concentrados", afirmou Ancelotti. "Não descarto nada. O Atlético tem qualidade, caráter, personalidade... Nunca morre. A liga ainda não acabou, temos 21 partidas por fazer", rematou.