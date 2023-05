Ancelotti explica derrota com a Real Sociedad: «A cabeça dos jogadores estava na final de sábado»

Após a derrota com a Real Sociedad, que praticamente entrega o título ao Barcelona, Carlo Ancelotti analisou a partida, tendo considerado que a falta de concentração dos jogadores do Real Madrid foi crucial para o desfecho final do encontro."É evidente que a cabeça dos jogadores estava mais na final de sábado e nas meias-finais [da Liga dos Campeões]. Quando não estamos totalmente concentrados, vacilamos", justificou o técnico dos merengues, que abordou ainda o lance do primeiro golo, onde Militão ficou mal na fotografia."Militão tem de acordar", disse Ancelotti, comentando ainda a expulsão de Carvajal, que começou por ver um amarelo por palavras dirigidas ao árbitro e, pouco depois, viu o segundo amarelo por uma falta. "Parece-me que tocou na bola. Não falei com ele, por isso desconheço o que possa ter dito [ao árbitro]", confessou.