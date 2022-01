Ancelotti fala de "geração com menos respeito pela autoridade": «O mundo mudou...»

Carlo Ancelotti fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro de sábado com o Valencia, da 20.ª jornada da Liga espanhola. Quando questionado sobre se os treinadores são menos respeitados hoje em dia, o técnico do Real Madrid foi taxativo."Não é uma questão do desporto é uma questão social. A relação entre as gerações mudou. O respeito que eu tinha pelo meu pai não é o que o meu filho tem comigo. Nem eu com a minha professora [na altura] e os alunos de hoje. O mundo mudou. Não é mais complicado, é diferente. É uma geração com menos respeito pela autoridade", vincou.Já sobre o mercado de transferências, Ancelotti deixou uma garantia. "Ainda não falamos sobre isso. Se há jogadores que querem sair podemos conversar. Mas penso que todos estão felizes agora. Isso não é assunto, não há discussão", frisou.