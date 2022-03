Ancelotti infetado com Covid-19 deve falhar jogo do Real Madrid em Vigo

O treinador de futebol do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, está infetado com Covid-19 e deve falhar o jogo no terreno do Celta de Vigo, no sábado, informou esta quarta-feira o clube.

"O Real Madrid comunica que o nosso treinador Carlo Ancelotti teve um resultado positivo num teste à covid-19", lê-se no site oficial do clube merengue.

Carlo Ancelotti, de 62 anos, orientou o plantel blanco na terça-feira, mas, detetada a infeção, deverá falhar o jogo frente ao Celta, na Galiza, para a 30.ª jornada da Liga espanhola, e ser substituído pelo seu filho Davide Ancelotti.

Após 29 jogos, o Real Madrid lidera LaLiga, com 66 pontos, mais nove do que o Sevilha, segundo classificado, e mais 12 do que FC Barcelona, com quem perdeu 4-0 em casa na jornada passada, e do que o campeão Atlético Madrid. O Celta de Vigo segue no 11.º lugar, com 36 pontos.