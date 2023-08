Ancelotti liga os alarmes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As derrotas na pré-época podem não ter efeitos práticos, mas a verdade é que ninguém gosta de perder... nem a feijões. E o Real Madrid já leva dois desaires seguidos. O último dos quais (1-3) foi diante da Juventus, que escarrapachou os muitos defeitos do novo sistema tático que Ancelotti está a preparar para a próxima temporada. Os golos de Kean, Weah e Vlahovic aconteceram devido à permeabilidade defensiva dos merengues, que também não se mostraram muito inspirados no ataque, algo que o tento de Vinícius Júnior não conseguiu maquilhar.





"É óbvio que há muito a melhorar", disse Carlo Ancelotti, que por esta altura já acionou todos os alarmes. É, portanto, oportuno olhar para a análise da ‘Marca’. "Mbappé não é um capricho mas uma necessidade", pode ler-se no site do diário espanhol.