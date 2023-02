Ancelotti: «Não estou aqui para fazer amigos»

Carlo Ancelotti foi esta sexta-feira questionado sobre Nacho Fernández, lateral-esquerdo do Real Madrid que termina contrato no final da época e que não tem estado entre as primeiras escolhas do treinador italiano. O técnico elogiou o profissionalismo do jogador, mas deixou um aviso."Vejo-o todos os dias, entendo o seu mal-estar, porque passou por momentos em que não estava feliz. Mas não se queixou, continou a sofrer e a demonstrar o seu profissionalismo. Quando precisei dele, estava pronto. É isso que um jogador deve fazer. Eu não estou aqui para fazer amigos, mas sim para fazer com que o Real Madrid ganhe", explicou Ancelotti, na antevisão do jogo de amanhã com o Atlético Madrid, garantindo, no entanto, que Nacho vai jogar de início diante dos colchoneros.O técnico foi também convidado a comentar o, depois falhar o Mundial e saber que não voltaria a ser convocado. "Se um jogador cumpre, a idade não importa", assegurou o italiano. "Quem tem de 17 anos não tem de jogar se não merece, o mesmo acontece aos 35, 35 ou 37. Tens de avaliar o dia a dia, quem pode cumprir. Às vezes dizem que não recorro à formação, mas fui eu que avancei com um guarda-redes de 17 anos, o Buffon. E fi-lo porque era muito bom, melhor do que os outros. O mesmo acontece aos 40, quando ainda podes ganhar a Champions. Como o Maldini, com 39, que treinava apenas uma vez por semana. Mas jogava porque era melhor do que os outros. Se és melhor do que os outros, tens de jogar."