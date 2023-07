Ancelotti: «Não me incomoda que perguntem sobre Mbappé, eu é que não respondo»

Carlo Ancelotti falou aos jornalistas nos Estados Unidos, antes do clássico desta noite com o Barcelona, mas não se mostrou muito disponível para abordar uma possível contratação de Kylian Mbappé por parte do Real Madrid."Não me incomoda que me perguntem por Mbappé... eu é que não respondo. Temos de ter continuidade durante a temporada, agora é muito cedo para fazer um juízo sobre o que vamos fazer. Também ainda não sabemos a 100 por cento o que vamos fazer. Há uma temporada pela frente onde precisamos de colocar atitude, compromisso...", explicou o treinador italiano.O técnico foi também questionado sobre a aposta que o futebol árabe e da MLS têm vindo a fazer. "O futebol está a globalizar-se. As equipas árabes e a MLS investiram dinheiro em muitos jogadores. No futuro podem igualar, mas neste momento o futebol europeu é mais competitivo."Benzema foi um dos jogadores que rumou à Arábia Saudita e o treinador italiano acredita que o Real Madrid vai 'sobreviver' sem o francês. "Temos boas recordações de Benzema, do seu rendimento e dos seus folos, mas o Real Madrid continua e continuará sempre. Aconteceu com o Cristiano [Ronaldo], com Bale, e acontecerá com Benzema."