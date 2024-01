Ancelotti recusa-se a responder a Paulo Futre: «Nunca falei com ele»

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, foi esta sexta-feira desafiado a responder a Paulo Futre, mas preferiu não entrar em diálogo com o antigo jogador português, ferveroso adepto do Atlético Madrid.





Futre considerou "vergonhosa" a conferência de imprensa do técnico italiano depois do jogo com o Almería - que os merengues venceram (3-2) e que gerou, sobretudo relativamente à atuação do VAR - mas Ancelotti não quis responder."Conheço-o, mas nunca falei com ele e não quero responder", disse o treinador do Real Madrid.