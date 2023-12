Ancelotti rendido a Toni Kroos: «É insubstituível até quando não joga»

Carlo Ancelotti não poupou nos elogios a Toni Kroos, autor de uma assistência na vitória do Real Madrid sobre o Granada (), no final da partida que decorreu este sábado, para a 15.ª jornada do campeonato espanhol."É único porque não falha passes e toma sempre a melhor decisão. É um médio que gosta de ter bola, não tem medo da pressão. É o melhor no controlo e na orientação que existe. Toni Kroos é insubstituível até quando não joga", atirou o treinador dos merengues, em declarações citadas pela imprensa espanhola.Em 19 jogos realizados esta temporada, o médio internacional alemão soma um golo e cinco assistências, números que já se aproximam dos que teve na última época em 52 partidas (dois golos e seis assistências).