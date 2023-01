Ancelotti revela razão para o 'puxão de orelhas' a Rodrygo durante jogo com o Villarreal

ANCELOTTI: "¿Tensión con Rodrygo? Le he dicho que no se olvidara de saludarme al marcharse" #CopaDelRey



Após o primeiro golo do Real Madrid frente ao Villarreal, as câmaras 'apanharam' Ancelotti de dedo em riste a dirigir algumas palavras para o banco dos merengues. Sabe-se agora que o jogador em questão era Rodrygo, que havia sido substituído pouco antes do golo de Vinicius Júnior e não terá gostado.Após o encontro, que os blancos venceram por 3-2 , o técnico italiano explicou a razão do 'puxão de orelhas' ao internacional brasileiro."A substituição de Rodrygo foi porque estava algo carregado e preferi não arriscar. Não me cumprimentou porque penso que se esqueceu, não creio que seja por outra razão. Disse-lhe para não se esquecer de me cumprimentar sempre que for substituído", revelou Ancelotti.











Veja o momento a partir dos 20 segundos: