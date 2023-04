Ancelotti: «Treinar o Barcelona? É impossível»

Ancelotti foi esta sexta-feira questionado sobre se trocaria de lugar com Xavi, treinador do Barcelona. O italiano rejeitou de imediato essa possibilidade."Impossível. Tenho sorte de liderar o Real Madrid, o melhor clube do mundo. Respeito muito o Barcelona e o Xavi, mas estou num lugar onde as pessoas gostam muito de mim", disse.A conferência de imprensa de antevisão ao encontro dos merengues frente ao Villarreal a contar para a 28.ª jornada da La Liga ficou marcada com perguntas sobre a goleada da passada quarta-feira frente ao Barcelona (0-4) . "Estamos bem. Um pouco cansados, mas sem problemas. Vamos tentar trazer a melhor equipa para continuar a lutar na La Liga até ao fim. Até a matemática nos condenar, vamos lutar", frisou.