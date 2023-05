Ancelotti visa Soares Dias: «Árbitro não esteve muito atento»

Após o apito final do Real Madrid-Man. City , Carlo Ancelotti não escondeu a sua insatisfação com Artur Soares Dias e foi tirar satisfações ao árbitro português. Depois, à imprensa, o técnico italiano dos merengues explicou-se e não poupou nas palavras."Porque [no lance do golo do City] parecia ter sido fora antes. E a jogada anterior era um canto que não foi marcado. O árbitro não esteve muito atento. Deu-me um cartão amarelo e eu disse-lhe: dá cartões aos que estão em campo e não os que estão fora. Mas já me passou a irritação. Estou contente, com entusiasmo para a segunda mão", declarou o técnico italiano, que depois, à BT Sport, abordou uma vez mais a sua admoestação: "Não sei porquê. Não estava no campo. Acho que ele podia ter dar o cartão amarelo a um jogador e não ao treinador".