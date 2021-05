André Silva no radar do Real Madrid

André Silva pode estar, segundo o jornal desportivo 'AS', a caminho do Real Madrid. A ideia será uma 'troca' entre o internacional português e Jovic: o emblema alemão tem André Silva avaliado em 40 milhões de euros e o Real Madrid aceitaria incluir o avançado sérvio, que esteve emprestado pelos merengues aos alemães na presente temporada, no negócio para facilitar o valor exigido pelo Frankfurt pelo português.





De acordo com o 'AS', este negócio poderia ser facilitado, uma vez que Filip Kostic, companheiro de seleção e amigo de Jovic, que tem contrato com o Real Madrid até junho de 2025, terá convencido o jogador sérvio a regressar à Bundesliga.Recorde-se que André Silva, de 24 anos, somou 29 golos e 10 assistências em 34 jogos pelo Eintracht esta temporada, sendo uma das principais figuras de uma campanha onde os alemães terminaram na 5ª posição do campeonato, lugar de acesso direto à Liga Europa do próximo ano. O avançado tem contrato com o clube de Frankfurt até junho de 2023.