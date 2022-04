Antigo campeão do Mundo garante: «Vinícius é um burro»

Vinícius Júnior está a viver um bom momento no Real Madrid - tem sido imprescindível para Carlo Ancelotti - mas no Brasil nem toda a gente reconhece a valia do jovem avançado do Real Madrid. O antigo futebolista Luizão, que foi campeão do Mundo com a canarinha, deixou duras críticas ao jogador brasileiro."O Vinícius é um burro. Não sabe roubar a bola ao guarda-redes, não sabe marcar golos. Tinha que treinar, cabecear e disparar. É bom a assistir? A primeira bola que cruzou com a perna esquerda para o Benzema foi agora...", disse Luizão, antigo jogador do Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, entre outros, no podcast 'Reis da Resenha'."Joga como um demónio. Tem de melhorar, de aprender. Teve de treinar para rematar com o pé esquerdo", acrescentou.Vinícius, de 21 anos, soma 14 golos e 10 assistências esta época no campeonato espanhol. Na Liga dos Campeões regista dois golos e sete passes para golo.