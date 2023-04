Antigo colega explica sucesso de Benzema: «Inspirou-se em Ronaldo»

Cristiano Ronaldo é uma inspiração para milhares de pessoas à volta do mundo, até mesmo para… o Bola de Ouro, Karim Benzema. Quem garante isto é Florent Malouda, antigo colega de equipa do avançado francês no Lyon."Tens de trabalhar mais do que qualquer outro e o Karim [Benzema] percebeu isso. Cristiano Ronaldo teve um grande impacto nele. A forma como treina, a sua dedicação – inspirou-se nisso. E, agora, dá para ver os resultados", começou por dizer ao portal inglês 'Ice36'.Malouda, que esteve cinco anos no Chelsea, fez ainda a antevisão da segunda mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões entre os blues e os merengues: "O meu conselho para o Chelsea é não fazerem planos para travar Benzema. A melhor forma [para vencer] é jogar com identidade, como uma equipa. Não olhar para individualidades".