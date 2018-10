Apenas um jogador do Real Madrid fez um agradecimento público a Lopetegui

Siempre estaré agradecido a Julen Lopetegui, una de las personas que hizo posible que volviera a mi casa. Le deseo lo mejor para el futuro. Ahora solo nos queda pelear más que nunca para salir de esta situación. pic.twitter.com/i2bsMhpcl3 — Mariano Díaz Mejía (@marianodiaz7) 30 de outubro de 2018



O Real Madrid rescindiu na segunda-feira com Julen Lopetegui, um dia após a goleada por 5-1 sofrida em Camp Nou frente ao Barcelona que agudizou ainda mais a crise dos tricampeões europeus. Antes desse jogo - quando muitos já admitiam a saída como inevitável - vários jogadores saíram em defesa do treinador mas depois da demissão só um deixou uma mensagem para Lopetegui."Estarei sempre agradecido a Julen Lopetegui, uma das pessoas que tornou possível que voltasse a casa. Desejo-lhe o melhor para o futuro. Agora só nos resta lutar mais do que nunca para sair desta situação", disse Mariano Diaz esta terça-feira no Twitter.Lopetegui, que orientou o FC Porto entre 2014 e 2016, deixou o comando técnico do Real Madrid com um saldo de seis vitórias, dois empates e seis derrotas, em todas as competições, e no nono lugar do campeonato, a sete pontos do líder Barcelona. O Real Madrid emitiu um comunicado a anunciar a saída que já mereceu duras críticas, entre as quais do cunhado de Lopetegui.