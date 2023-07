Arda Güler já decidiu futuro e vai jogar no Real Madrid

Era pretendido por meia Europa, mas a ideia de Arda Güler já está definida. Segundo o 'AS', o prodígio turco tenciona seguir carreira no Real Madrid e terá sido isso mesmo que já fez notar aos responsáveis do Fenerbahçe, o clube que detém o seu passe. O passo seguinte será a oficialização de uma proposta por parte dos merengues, algo que não deverá ser problemático, já que o jovem de 18 anos tem uma cláusula bastante acessível no seu contrato: 17,5 milhões de euros.De acordo com o 'AS', apesar de seguir atentamente o jogador, o Real Madrid nem tinha nos seus planos imediatos avançar para a contratação, mas o avolumar de interessados, isto para lá da investida concreta do Barcelona - com a viagem de Deco a Istambul -, fez o clube avançar decidido para a contratação.Güler será o segundo reforço do Real Madrid para a nova temporada, depois da chegada de Jude Bellingham, a troco de 103 milhões de euros. Isto numa época na qual os merengues ficaram sem Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard e Mariano Díaz, todos eles com saídas a custo zero.