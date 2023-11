Arda Güler 'provoca' afastamento no chefe do departamento médico do Real Madrid

O turco Arda Güler chegou ao Real Madrid como uma das grandes apostas para o futuro - esperava-se que começasse a mostrar o seu talento -, mas os primeiros tempos do jovem de 18 anos foram tudo menos fáceis. Em quatro meses ainda não jogou com a camisola blanca e acumula problemas físicos atrás de problemas físicos. Recupera-se, é colocado à disposição e, mesmo antes de ter possibilidade de jogar... volta a ter uma recaída. A situação tornou-se de tal forma insustentável no seio do clube que, segundo adiantam 'AS' e 'Marca', o Real Madrid terá mesmo decidido afastar do cargo Niko Mihic, o até agora diretor dos serviços médicos, precisamente pela gestão que tem feito da situação.De acordo com ambas as publicações, Mihic vai continuar ligado ao clube, mas deixará de ser o responsável por gerir todos os processos clínicos. No clube desde 2017, sempre terá feito um trabalho bem visto no clube, especialmente após o período marcado pela Covid-19, mas a situação em torno do turco, por conta de divergências com outros departamentos do clube, valeram-lhe o cargo de direção.Agora resta saber se esta mudança terá efeitos práticos na condição do turco, que sabe desde já que tem uma lesão que o deixará fora dos relvados até dezembro...