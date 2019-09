Areola já está às ordens de Zidane

O guarda-redes francês Areola está finalmente às ordens de Zinedine Zidane no Real Madrid. Depois de assinar pelos merengues no fecho do mercado, o internacional gaulês juntou-se aos trabalhos da sua seleção e agora está de regresso à base.

Trabalhou ao lado de Thibaut Courtois e Altube e esta sexta-feira será apresentado oficialmente pelo clube espanhol, devendo entrar na lista de convocados para o desafio frente ao Levante, no sábado, em mais uma ronda da liga espanhola.

No treino merengue destaque ainda para Hazard, Rodrygo, James e Brahim, que trabalharam sem qualquer tipo de limitações, mostrando ter ultrapassado as respetivas lesões.

Quanto aos canarinhos Vinícius, Casemiro e Militão, ainda não regressaram aos treinos depois de terem representado a seleção brasileira no desaire frente ao Peru (0-1).