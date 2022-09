'As' revela que Real Madrid prepara 'assalto' ao Man. City: primeiro Cancelo, depois Haaland

O jornal espanhol 'As' avança esta quinta-feira que o Real Madrid está a preparar um 'assalto' ao Manchester City, a curto/médio prazo. Segundo o desportivo de Madrid, os merengues querem João Cancelo já no próximo verão e Erling Haaland em 2024.O interesse no lateral português não vem de agora, explica o 'As', pois remonta aos tempos em que o jogador estava no Valencia, onde jogou entre 2014 e 2018, depois de deixar o Benfica.O facto de no próximo verão já ter 29 anos pode facilitar a saída, acrescenta o 'As', que estima que a operação pode ser feita por uma verba a rondar os 40 ou 50 milhões de euros, isto embora Cancelo - que tem contrato com os citizens até 2027 - esteja avaliado pelo Transfermarkt em 65 milhões.O 'As' acrescenta que o defesa conhece e vê com bons olhos o interesse do Real Madrid.Já no que diz respeito a Haaland - que chegou ao Manchester City este verão -, o 'ataque' está previsto para o verão de 2024. A cláusula é de 180 milhões, valor elevado mas considerado razoável para um goleador da categoria do norueguês.Haaland também esteve na mira do Real Madrid, o pai do avançado chegou a visitar o centro de treinos dos merengues, mas o jogador não quis ser uma sombra de Benzema, avança o 'As', e por isso preferiu ir para o Manchester City, onde podia ter mais protagonismo.