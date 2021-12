Asensio: «Estamos sólidos e com muita confiança»

O Real Madrid soma dez vitórias consecutivas para todas as competições. O triunfo no dérbi frente ao Atlético Madrid tem um sabor especial e Asensio reconhece isso.





"É um dérbi e vive-se uma forma muito especial. Para os adeptos também é muito importante por isso encarámos o jogo como um desafio complicado por isso fizemos um grande jogo. Queríamos os três pontos para continuar com a boa dinâmica. Estamos sólidos e com muita confiança. Trabalhamos bem como equipa e isso nota-se em campo e é importante para se poder ganhar a liga", salientou.O extremos espanhol dos merengues marcou nas duas últimas partidas e atravessa um bom momento, tal como Vinícius que somou duas assistências no dérbi. "Estou muito bem. A minha intenção é sempre causar dano no rival e ajudar a equipa. Agora os golos estão a aparecer e estou a ser decisivo e quero continuar assim. O Vinícius está a definir muito bem, tanto para marcar golos como para fazer assistências. Estamos muito felizes com o progresso que ele está a ter", admitiu o camisola 20 do Real Madrid.

Questionado sobre as diferentes formas como o Real Madrid tem encarado os jogos, seja mais ofensivos ou mais cautelosos, Asensio sente-se confortável nos dois modelos. "Gosto de jogar das duas formas. Depende sempre do adversário e da forma como encaramos o jogo. Hoje começámos em vantagem, eles abriram espaços atrás e nós aproveitámos, como no meu golo. Temos muitas alternativas e sabemos aproveitá-las", afirmou.