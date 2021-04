Asensio 'imitou' golo de Messi ao Arsenal em 2011: veja o lance

Marco Asensio apontou o segundo golo do Real Madrid no tirunfo (3-1) sobre o Liverpool na 1.ª mão dos quartos de final da Champions. O internacional espanhol aproveitou um mau passe de Alexander Arnold e, na cara de Alisson Becker, teve um gesto técnico delicioso que lhe permitiu tirar o guarda-redes brasileiro do caminho e rematar para a baliza deserta.





Um lance de génio que fez lembrar outro golo apontado por Messi em março de 2011, frente ao Arsenal, também na Liga dos Campeões. Na altura, o craque argentino do Barcelona picou a bola sobre Manuel Almunia e apontou dos golos do triunfo catalão (3-1) na 2.ª mão dos 'oitavos.