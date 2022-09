Assim foi a visita de Tim Burton ao Santiago Bernabéu

Así fue la visita de Tim Burton al Santiago Bernabéu.

?? El director de cine recorrió el estadio y contempló las 14 Copas de Europa. pic.twitter.com/2SUUMkkFPQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2022

Tim Burton é um dos mais populares cineastas do mundo. O realizador norte-americano foi convidado de honra do Real Madrid e esteve no Santiago Bernabéu ao lado de Emilio Butragueño, diretor de Relações Internacionais do clube merengue. No final, ainda ganhou uma camisola com o número 1.