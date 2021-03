Bale diz aquilo que Florentino Pérez preferia não ouvir: «O meu plano é voltar ao Real Madrid»

Gareth Bale revelou esta terça-feira, numa conferência de imprensa realizada no âmbito dos trabalhos da seleção do País de Gales, que no final da época conta voltar ao Real Madrid. O jogador está emprestado ao Tottenham e ao que parece pretende cumprir o último ano de contrato nos merengues... que não estarão propriamente ansiosos pelo seu regresso.





"A ideia original era fazer uma época nos spurs e, depois do Europeu, ficar um ano no Real Madrid. O meu plano é voltar, isso é o que tenho em mente, para ser honesto", referiu o jogador.Zidane já tinha mostrado que o avançado galês não está entre as suas prioridades e no último ano não deve ter mudado de ideias. Bale, de 31 anos, tem um dos salários mais altos do plantel, 30 milhões de euros brutos, o que, juntando aos outros 30 milhões que ganha Eden Hazard (tem sofrido consecutivas lesões), totaliza 60 milhões 'perdidos'."A principal razão por que quis vir para os spurs este ano foi porque, obviamente, queria jogar futebol. E em ano de Europeu, queria participar na competição estando num perfeito estado de forma", acrescentou o jogador, que foi contratado pelo Real Madrid em 2013 por 101 milhões de euros.