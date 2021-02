Bale é 'entrave" na renovação de Sergio Ramos com o Real Madrid

Sergio Ramos não cede nas "duríssimas negociações", como retrata a imprensa espanhola, para a renovação de contrato com o Real Madrid. O clube merengue quer fazer cortes salariais neste caso e noutros e um motivos, imagine-se, é um pagamento que terá de fazer esta temporada a Bale.





Com as dificuldades financeiras a crescerem decorrentes da pandemia, o Real Madrid tem dificuldade em cumprir algumas obrigações, daí a necessidade de negociar renovações de contrato por valores mais baixos. O galês receberá este ano, último do vínculo com os merengues, 30 milhões de euros.Emprestado pelos espanhóis do Real Madrid ao Tottenham até ao final da temporada, Gareth Bale continua sem conseguir afirmar-se no 'onze' titular dos 'spurs', e agora viu-se envolvido numa polémica, depois de ter recorrido à rede social Instagram para dar conta de que tinha realizado "um bom treino" antes do jogo, contradizendo a versão de José Mourinho."Tenho de admitir que o seu 'post' criou uma necessidade de abordar o assunto. Houve uma contradição entre o 'post' e a realidade. Desde o início da temporada, em relação a tudo, tenho procurado ser muito reservado e manter tudo dentro de casa, mas senti que precisava resolver a situação", disse o técnico português sexta-feira em conferência de imprensa.Mourinho considera que, "provavelmente", o 'post' nem era da responsabilidade do internacional galês, mas mostrar que o treino foi 'ótimo' e que estaria 'pronto', foi "totalmente errado".O treinador dos 'spurs' insistiu ao lembrar, depois, a situação ocorrida antes do embate com os 'toffees': "Repito pela última vez. Ele não se estava a sentir bem e pediu um exame, que não mostrou uma lesão, mas ele sentia algo. Nós treinadores, médicos, nunca podemos ir contra os sentimentos do jogador".