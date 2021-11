Bale está lesionado, não joga há dois meses... mas foi convocado para o País de Gales

Na semana passada, à boleia de um artigo do 'Sport', demos conta da situação de Gareth Bale no Real Madrid, devido a uma ausência de 50 dias dos treinos por estar lesionado, que tinha deixado já uma 'fatura' de 4 milhões de euros ao conjunto merengue em salários. Na altura o jornal catalão anteviu que Bale seria chamado à seleção neste mês de novembro mesmo nessa situação e a previsão... confirmou-se.





O nome do extremo, que não joga desde 8 de setembro pela seleção e 28 de agosto pelo Real Madrid, faz parte dos 28 convocados de Robert Page, isto pese embora aparentemente estar lesionado e não ter ritmo competitivo. De acordo com o 'AS', nestes 50 dias o máximo que o canhoto fez foi trabalhar de forma individual no relvado e, mais recentemente, apenas trabalho de ginásio, com esta segunda-feira.Ainda assim, Page incluiu-o na sua lista para os jogos com Bielorrússia e Bélgica, decisivos para as esperanças galesas de apuramento para o Mundial'2022, marcados para 13 e 16 de novembro, respetivamente. Caso dispute algum desses jogos, refira-se, Bale irá atingir a centena de jogos pelo seu país, o que torna esta convocatória ainda mais importante. Resta apenas saber que posição tomará o Real Madrid, um clube que pagou mais de 4 milhões de euros em salários nos últimos 50 e poucos dias e não tirou qualquer benefício desportivo...