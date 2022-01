Bale pode acabar no Championship por causa do... Mundial'2022

Na sexta-feira, o portal 'The Athletic' deu conta da possibilidade de Gareth Bale abandonar o futebol já em junho , quando o seu contrato com o Real Madrid chegar ao fim, e este sábado o tema volta a ser falado em Inglaterra. No caso pela Sky Sports, que dá conta de um outro cenário, isto para o caso do País de Gales se apurar para a fase final do Mundial'2022. Nesta situação, ao invés de pendurar as chuteiras no final da época, o extremo procurará um clube para manter a forma até ao torneio no Qatar, a disputar a partir de finais de novembro.Segundo revela a emissora inglesa, nos planos de Bale estará um regresso a casa, ao seu País de Gales, o que pode significar uma ida do Real Madrid, num clube no qual era dos mais bem pagos, para o segundo escalão do futebol inglês, onde estão de momento as duas principais equipas galesas: Cardiff e Swansea. Isto num contrato que será efetivamente de apenas meia temporada, já que depois disso os planos parecem bem claros para uma retirada do futebol... aos 33 anos (que completará em julho).